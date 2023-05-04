Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ile arkadaşı yargılanıyor

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen edilen arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay H. ile Alican V, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların, "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık Oktay H'nin maktul Asya Pınar Üzümcü'ye yönelik eylemleri nedeniyle uzaklaştırma kararlarının bulunduğunu ancak buna rağmen planlayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık avukatı, her iki sanığın da isnat edilen suçlardan üst hadden indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasını yapan cinayet sanığı Alican V, yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu öne sürerek, "Bıçak zoruyla rehin alındığım için bu olaylar başıma geldi. Bu işlere kalkışacak durumum yoktur. Yapmadığım suçtan dolayı tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Oktay H. ise avukatının bu duruşmaya gelemediğini, bu nedenle savunma yapmak istemediğini aktardı.

Sanık Oktay H'nin vekilinin sunduğu mazeret dilekçesini ve avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart 2022'de, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı.