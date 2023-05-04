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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişiye ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda arama yapılan söz konusu adreslerde, 53,54 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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