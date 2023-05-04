BIST 4.548
DOLAR 19,49
EURO 21,62
ALTIN 1.279,80
HABER /  DÜNYA

Komşuda emekli maaşı paniği: Yunanistan 100 ada sattı, biz de yapalım

Komşuda emekli maaşı paniği: Yunanistan 100 ada sattı, biz de yapalım

İran'da hükümetin emekli maaşlarını ödeyemediğini ve bunun için Basra Körfezi'ndeki adaları satmak zorunda kalabileceklerini ifade eden Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Seccad Padam görevden alındı. Padam, "Yunanistan, uluslararası sistemden borçlandığı emeklilik sisteminin taleplerini karşılayabilmek için 100 ada sattı, biz de o yola gidiyoruz." dedi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Padam, bir açıklamasında, emekli maaşlarının ödenmesi için adaları satmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Bu konuda Yunanistan'ı örnek veren Padam, "Tek bir toprak parçası kaybetmemek için 300 bin şehit veren bizler, emekli maaşlarını ödemek için Kiş'i, Keşm'i ve Huzistan'ı satmak zorunda kalabiliriz. Yunanistan bu deneyimi yaşadı. Yunanistan, uluslararası sistemden borçlandığı emeklilik sisteminin taleplerini karşılayabilmek için 100 ada sattı, biz de o yola gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tepkilere yol açtı

Padam'ın açıklaması hem ülke medyasında hem de kamuoyunda tepkilere yol açtı. Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, konuya ilişkin "İran, ülkesinin topraklarının bir kısmı için canını feda ettiğini gösterdi. Vatan için canımızı feda etmeyi evlerimizde, ailelerimizde ve okullarımızda öğrendik. Ekonomik sorunu olan her kişi ve kuruluş, bu sorunu kendisi telafi etmeli, Kiş ve Keşm'den bahsetmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyolog Muhammed Fazlı ise Twitter hesabında, "Vatan, Kiş ve Keşm adalarının satışından bahsetmek bile suçlanmayı ve cezalandırılmayı hak ediyor." paylaşımını yaptı.

Tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı bir açıklama yaparak, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Seccad Padam'ın "emekli sandıklarıyla ilgili asılsız ve ölçüsüz açıklamaları nedeniyle görevinden alındığını" duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv devi duyurdu! 1300 kişinin işine son verilecek
Otomotiv devi duyurdu! 1300 kişinin işine son verilecek
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Doğalgaz faturası gelirse para iadesi nasıl yapılacak? Bedava doğalgazda gelen fatura ne yapılır?
Doğalgaz faturası gelirse para iadesi nasıl yapılacak? Bedava doğalgazda gelen fatura ne yapılır?
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Mayıs 2023! Bu perşembe A101'de neler indirimde?
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Mayıs 2023! Bu perşembe A101'de neler indirimde?
Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor
Çin ekonomisine yönelik endişeler artıyor
Yozgat Şehir Hastanesi günde ortalama 4 bin 700 hastaya hizmet sunuyor
Yozgat Şehir Hastanesi günde ortalama 4 bin 700 hastaya hizmet sunuyor
İstanbul'da eylemde polise tokat atan astsubaya 5 ay hapis cezası verildi
İstanbul'da eylemde polise tokat atan astsubaya 5 ay hapis cezası verildi
Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek
Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfi Türkiye'nin enerjideki "makus talihini" değiştirecek
Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ile arkadaşı yargılanıyor
Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ile arkadaşı yargılanıyor
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası