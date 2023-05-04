Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı

Kuveyt, çatışmalarla boğuşan Sudan'a insani ve tıbbi yardım için kurulan "hava köprüsü"nden ilk seferin yapıldığını duyurdu.

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım uçuşlarının günde bir sefer olmak üzere art arda dört gün devam edeceği belirtildi.



Yardım kararının Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bakanlar Kurulu tarafından alındığı aktarıldı.

Açıklamada "mevcut koşullar göz önüne alındığında, kardeş ülke Sudan'a acil insani ve tıbbi yardım gönderilmesinin gerektiği" ifade edildi.

İnsani ve tıbbi yardımın mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması için Kuveyt Kızılayı, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının ortak çalışma yürüttüğüne işaret edildi.



- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.