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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan altın için dikkat çeken sözler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan altın için dikkat çeken sözler

Son günlerde altın fiyatlarına yetişilemiyor. Her saat her dakika fiyatlarda değişim yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kavcıoğlu "Altın fiyatları iyi bir noktaya geldi. Ben vatandaşın tarafındayım. Ekonomist arkadaşların da daha duyarlı olmaları gerekiyor. " dedi.

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Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı. Altın ithalatına ilişkin soruyu yanıtlarken Kavcıoğlu, bazı kişilerin özellikle televizyon kanallarında yanlış bilgilendirme yaptığını, bu tür yorumların dünyada çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, vatandaşı yanlış yönlendirerek kazancına göz dikmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "İthalat arttı, doğru. Orada öyle bir noktaya geldi ki hatta dünyadan 20-30 dolar daha fazlası Türkiye'de altın satılır oldu. Merkez Bankası olarak her zamanki gibi kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik. Piyasada ithalat şu an 2 aydır hemen hemen yok gibi. Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Hem vatandaş istiyorsa daha iyi bir seviyede altın da alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Piyasada altın fiyatlarının daha dengeli bir noktaya geldiğine, talebin de normal seviyelere indiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Altın fiyatları iyi bir noktaya geldi"

"Dolayısıyla buralarda, televizyonlarda, diğer gazetelerde bu konudaki haberlerde, yorumlarda çok dikkatli olmak gerekir. Şu an itibarıyla olumlu gidiyor. İthalatta herhangi bir yasaklanma yok. Şu an ithalatı da artıracak veya ithalata ağırlıkla gelecek bir talep yok. Gelişmelere göre ithalat da yapılabilir. Biz devam edebiliriz ama şu an olumlu bir şekilde devam ediyor. İthalat iki aydır hemen hemen çok düşük seviyelere indi. Bu bizim cari dengemize de önemli bir katkı. Dolayısıyla altın fiyatları iyi bir noktaya geldi. Bu işler daha olumlu yorumlamalı, ben vatandaşın tarafındayım. Bu konularda çok konuşmamız, yorum yapmamız doğru değil. Ama gazeteci arkadaşların, ekonomist arkadaşların da daha duyarlı olmaları gerekiyor. O anlamda altın ithalatı noktasında şu an bir sıkıntı yok, Merkez Bankası olarak piyasayla ilgili gerekli adımları atıyoruz."

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