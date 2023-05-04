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Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet eylemlerinin ardından eyaletin bazı bölgelerine askeri birlikler sevk edilerek, "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

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NDTV'nin haberine göre, Tüm Kabile Öğrencileri Birliği Manipur'un (ATSUM), Manipur'a bağlı Churachandpur ilçesinde dün yaptığı yürüyüşün ardından başkent Imphal ile Churachandpur ve Kangpokpi bölgeleri şiddet olaylarına sahne oldu.

Şiddet olaylarının ardından 7 ilçede 5 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiği ve internete erişimin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Imphal'in bazı bölgelerinde, şiddet olaylarının devam etmesinin ardından ordu, eyalette durumu kontrol altına almak amacıyla bayrak yürüyüşü düzenledi.

Bölgedeki şiddet nedeniyle 7 bin 500 kişinin ordu ve hükümete ait tesislere sığındığı açıklandı.

- Merkezi hükümetten asker takviyesi talep edildi

Eyaletin yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenliyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

Eyalet Başbakanı Biren Singh, istenmeyen olaylar yaşandığını ve bazı mülklere zarar verildiğini duyurdu.

Singh, hukuk düzenini korumak için gerekli tüm adımların atıldığına işaret ederek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için merkezi hükümetten de asker takviyesi talep edildiğini belirtti.

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