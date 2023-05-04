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Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor

Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hava şartları paraşütçülere zor anlar yaşattı. Babadağ'dan atlayış gerçekleştiren 16 paraşüt savruldu, 17 kişi hastanelik oldu

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Fethiye’de Babadağ’dan Ölüdeniz Plajına uçuş yapmak için havalanan paraşütler, hava patlaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kimi paraşütçüler rüzgarla Babadağ’dan Fethiye yönüne, kimi paraşütçüler de Babadağ’dan Seydikemer ilçesine kadar sürüklendi. Tüm pilotlar zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Bazı paraşütler güvenle karaya inerken, bazı paraşütler ağaçlarda ve ormanlık alanlarda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine paraşütlerin kurtarılması için polis, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri harekete geçti. Farklı mahallere iniş yapan paraşütçüler başarılı operasyonlarla kurtarıldı.

Tandem (ikili) uçuştan 10 paraşüt, single (tekli) uçuştan 6 paraşüt zorunlu iniş yaptı. Aralarında pilot ve yolcuların bulunduğu 17 kişi Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tek başına uçuş yapan iki pilota henüz ulaşılamadı. Kayıp ve ulaşılamayan paraşütçüleri için kurtarama çalışmaları devam ediyor.

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