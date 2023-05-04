BIST 4.548
DOLAR 19,49
EURO 21,62
ALTIN 1.279,80
HABER /  EKONOMİ

Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...

Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...

Bir alkollü içki grubu daha ürünlerinin fiyatına zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 399 TL olan 70’lik rakının fiyatı yaklaşık yüzde 17 zamla 469 TL’ye çıktı.

Abone ol

Rakıya bir zam daha geldi. Yılın başından bu yana rakı fiyatı yüzde 44 zamlandı. Bir alkollü içki grubu daha ürünlerinin fiyatına zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 399 TL olan 70’lik rakının fiyatı yaklaşık yüzde 17 zamla 469 TL’ye çıktı.

Paylaşılan yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 259 liraya, 50’lik rakı 349 liraya, 70’lik rakı 469 liraya yükseldi.

5 ayda yüzde 44 zam

Alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL’ye, ardından ise 325 TL’ye çıkarılmıştı.

2023 yılında ise rakı fiyatı 399 TL’ye yükseltilmişti. Son zamla birlikte 70’lik rakı 469 TL oldu. Böylece yılın başından bu yana rakı fiyatı yüzde 44 zamlandı.

TÜİK’in dün yayımlanan enflasyon verilerine göre, alkollü içecekler ve tütün fiyatları yıllık yüzde 38 arttığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı
AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri
AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri
Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü
Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan altın için dikkat çeken sözler
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan altın için dikkat çeken sözler
Seçimin sonucunu 'Erdoğan karşıtı Erdoğancılar' belirleyecek! Ersan Şen ve Yılmaz Özdil gibiler
Seçimin sonucunu 'Erdoğan karşıtı Erdoğancılar' belirleyecek! Ersan Şen ve Yılmaz Özdil gibiler
Bakan Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sen 300 dolar bulamazsın
Bakan Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sen 300 dolar bulamazsın
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık ilkokul için 4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık ilkokul için 4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri