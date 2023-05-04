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Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, birbirileriyle etkileşim içerisinde bulunan "olağanüstü parlak" galaksiler fotoğrafladı.

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NASA'dan yapılan açıklamada, kümeler halinde bulunan etkileşim içindeki galaksilerin merkezindeki küçük bir bölgeden çok yüksek enerji yayıldığı ve bunun "olağanüstü parlaklığa" yol açtığı belirtildi.

Normale göre daha fazla enerji yayan bu küçük merkezin "aktif galaksi çekirdeği" (AGN) olarak adlandırıldığı kaydedilen açıklamada, bu parlaklığa galaksinin kalbindeki "süper kütleli kara deliğin" neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AGN fiziğini, kara delikleri, ana galaksi yapısını araştıran gökbilimciler için bu gözlemin yapıldığı aktarılırken AGN'ler hakkında veri kümesi oluşturmak istenildiği kaydedildi.

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