İzmir'de silah imalatçısı ve satıcısı kıskıvrak yakalandı

İZMİR'in KINIK ilçesinde silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kınık ilçesinde bir kişinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve tabanca mermileri ele geçirdi.

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. (26), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.