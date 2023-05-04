Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! İtalya'dan flaş talip dev teklif...

Emre Mor için yeniden Avrupa yolu gözüktü. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te yeniden yükselişe geçen ve Fenerbahçe'de de performansıyla beğeni toplayan Emre Mor için Serie A ekibi kolları sıvadı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için sezon sonu yeniden Avrupa yolu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Emre Mor için İtalya'dan teklif geliyor.

Emre Mor küllerinden doğdu

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile performansı yeniden yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı-lacivertliler ile 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

İtalyan ekibi harekete geçti

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Emre Mor için Serie A ekiplerinden Bologna harekete geçti. İtalyan ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceği iddia edildi. Öte yandan bir diğer Serie A takımı Monza'nın da Emre Mor'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Yeniden Avrupa'yı istiyor

Kariyerine Avrupa'da başlayan Emre Mor, yeniden Avrupa sahnesine çıkarak kendisini ispatlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncu için en az 8-9 milyon euro civarında bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla birlikte 38 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1549 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.