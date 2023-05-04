BIST 4.548
DOLAR 19,49
EURO 21,62
ALTIN 1.279,80
HABER /  GÜNCEL

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Ergin Parlar (59) için Ulu Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı.


Parlar'ın cenazesi, namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.


Futbol kariyerine 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı.

Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor
Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi!
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi!
Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi
Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi
Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...
Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı
AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri
AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri
Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü
Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü