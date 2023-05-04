BIST 4.543
DOLAR 19,49
EURO 21,62
ALTIN 1.279,67
HABER /  GÜNCEL

Ünlü gitarist Michael Angelo Batio: "Türkiye benim için çok özel bir ülke"

Ünlü gitarist Michael Angelo Batio: "Türkiye benim için çok özel bir ülke"

ABD'li heavy metal grubu Manowar ile dünya turnesine çıkan ünlü gitar virtüözü Michael Angelo Batio, "Türkiye benim için çok özel bir ülke." dedi.

Abone ol

Manowar'un 3 Haziran'da Küçükçiftlikpark'ta vereceği konser öncesi YouTube kanalında bir video paylaşan sanatçı, uzun zaman sonra Türkiye'ye gideceği için aşırı heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye harika bir tarihe sahip. Sultanahmet Camisi ve İstanbul'daki diğer inanılmaz eserleri ziyaret etmiştim." ifadelerini kullandı.

Batio, Türkiye'ye olan hayranlığını, "Türkiye benim için çok özel bir ülke çünkü ilk ziyaret ettiklerim arasında. Türk insanını da çok seviyorum. Manowar'un klasik şarkılarını Türkiye'de çalmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

- Michael Angelo Batio

Müzik kariyerine 1984'te başlayan Michael Angelo Batio, 1993'e kadar kendi kurduğu "Holland", "Michael Angelo Band" ve "Nitro" isimli heavy metal gruplarıyla çalıştı.

Solo çalışmalarına 1993'te başlayan sanatçı, 14 albüm kaydetti.

Manowar, Eylül 2022'de Batio'nun gruba dahil olduğunu ve 2023 turnesi boyunca grupla beraber sahne alacağını duyurdu.

Dünyanın sayılı elektro gitar virtüözlerinden biri olarak bilinen Batio, çift gövdeli gitarı icat eden ve ilk defa sahnede kullanan müzisyen olarak tanınıyor.

Koleksiyonunda 170'in üzerinde gitar bulunduran müzisyen aynı zamanda 3 ve 4 gövdeli gitarlarla da sahneye çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de silah imalatçısı ve satıcısı kıskıvrak yakalandı
İzmir'de silah imalatçısı ve satıcısı kıskıvrak yakalandı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı
Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor
Fethiye'de kurtarma ekipleri ağaçlardan paraşütçü topluyor
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi!
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi!
Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi
Hubble Uzay Teleskobu, "olağanüstü parlak" galaksiler görüntüledi
Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...
Rakıya büyük zam geldi! İşte zamlı rakı fiyatları...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı' belli oldu! Ekonomi bu isimlere emanet edilecek...
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddet eylemlerinin ardından bölgeye asker sevk edildi
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Metrobüste maske uyarısı kör etti! Tek gözün bedeli bu ceza...
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Tokat'ta mide bulandıran olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar 13 şüpheli gözaltında
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı
Kuveyt: Sudan'a insani ve tıbbi yardım uçuşları başladı