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7. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

7. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

Cam gösterilerinin yapıldığı organizasyona 12 ülkeden 100 sanatçı katılıyor

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Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, eser ve performanslarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Elim sende" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde 12 ülkeden 100 sanatçı, canlı cam gösterileri düzenliyor.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Avusturalya, Çekya, Endonezya, Fransa, İsviçre, Mısır, Bulgaristan, Letonya ve İtalya'dan sanatçılar katılıyor.

Bienalin ilk gününde stantları gezen ziyaretçiler, sanatçıların cama şekil verdikleri performanslarını ilgiyle izledi.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilkini 2011'de düzenledikleri etkinliğin büyüyerek devam etmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Bu yıl bazı ilklere imza atacaklarını belirten Duruerk, "Denizli Cam Bienali 12 yıldır hiç aksatmadan Türkiye'de gerçekleşen tek cam bienalidir. Bugün bienalimize 12 farklı ülkeden cam sanatçıları katılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 sanatçıyı ağırlıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise etkinliğin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkıları olacağını söyledi.

Açılış törenine eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de katıldı.​​​​​​​


Canlı müzik eşliğinde cam defilesine de ev sahipliği yapacak bienal, pazar gününe kadar devam edecek.

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