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Burdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Burdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Burdur’da işe gelmeyen infaz ceza memuru, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Karaoğlan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Olay, sabah saatlerinde Cemil Mahallesi 18031. Sokak'ta meydana geldi. Burdur E Tipi Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan İsmail Karaoğlan (23), sabah mesaiye gitmeyince arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Karaoğlan telefonlara da cevap vermeyince durumdan şüphelenen arkadaşları evine gelerek içeriye girince Karaoğlan’ı hareketsiz yatarken buldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Karaoğlan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Karaoğlan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Karaoğlan’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmasının ardından memleketi Adıyaman’a götürülüp orada defnedileceği öğrenildi.

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