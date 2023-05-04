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Petrol Ofisi, İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

Petrol Ofisi, İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

Petrol Ofisi Grubu, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde, kuruluşlar sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek Türkiye'nin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden sosyal ve teknik uygulama başarıları için ödüllendirildi.


"Düşük Karbon Kahramanı" ödül töreninde Petrol Ofisi, Maxima motor yağı ürünlerinin yeni ambalajı ile sürdürülebilir üretim ve tüketime yaptığı katkıyla ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi'nin net sıfır karbon emisyonu stratejisi doğrultusunda Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) geliştirdiği yeni motor yağı teknolojisi Adaptech, her koşula uyum sağlayarak motoru korurken, bu teknolojinin kullanıldığı Maxima ürünlerinin yeni ambalajı da enerji ve sera gazı kazanımı sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Bugünden Yarına Hazır" vizyonu doğrultusunda teknolojiyi merkeze alan, tüketicinin değişen ve gelişen taleplerine odaklanan ürün yelpazesi geliştirmeye önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknoloji merkezimiz POTEM'de sürdürülebilirlik odağında yaptığımız geliştirmelerde ürünlerimizin çevreye etkisini dikkate alıyoruz. Bu kapsamda Maxima motor yağlarımızı Adaptech teknolojisi ile yenilerken uzman endüstriyel tasarım ekibimiz tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima ambalajında da yüzde 25 oranında plastik geri dönüşüm malzeme kullandık. Bu sayede bu ürünlerimizin üretiminde önemli miktarda petrol, enerji, atık depolama ve sera gazı kazanımı elde ediyoruz. Ambalajımızın çevreye olumlu etkisini tescil eden böylesi önemli bir ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Maxima motor yağlarımızı kullananlar sadece her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olan bir ürün kullanmakla kalmayacak aynı zamanda çevre dostu ambalajı sayesinde iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi yaşarken çevrenin sürdürülebilirliğini de destek olacak."

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