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İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü

İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü

İSTANBUL'un EYÜPSULTAN ilçesinde çıkan yol verme tartışmasında taksi sürücüsüyle arkadaşları sürücü kursu hocası ve öğrencisini, darp etti.

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Olay önceki gün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan sürücü parkı alanında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kursu hocası ve öğrencisi direksiyon sınavındayken seyir halindeki taksi sürücüsünden yol istedi. Taksi sürücüsü, aday öğrenciye yol vermedi. Bunun üzerine duran taksi sürücüsü ile sürücü adayı ve hocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan taksicinin arkadaşları, kurs hocası ve adayı darp etti.

Darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan adayı ve hocayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Darp edilen kurs hocasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre önce burun ameliyatı olduğu öğrenilen sürücü adayının da yeniden burun ameliyatı edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ve arkadaşlarını tespit etme çalışması devam ediyor.

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