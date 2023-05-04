BIST 4.502
DOLAR 19,49
EURO 21,52
ALTIN 1.285,38
HABER /  SPOR

At yarışlarında TBMM Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak

At yarışlarında TBMM Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak

At yarışlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Abone ol

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 1920'de açılan gazi meclis adına 61'incisi düzenlenecek ve safkan Arap atları için Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını teşkil edecek koşunun startı, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda saat 16.30'da verilecek.

Ankara ilkbahar-yaz yarış sezonunun ilk G1 mücadelesinde 4+ yaşlı safkan Arap atlarının katılacağı yarış, 1600 metre mesafede çim pistte koşulacak.

Koşuda Berktimur, Demirperde, Deniz Şövalyesi, Fış Fış, Soydere, Taşan, Yollaraz, Aslan Tepesi, Deniz Efe, Derya Ateşi, Gülhatmi ve Şahin Mahmut isimli safkanlar start alacak.

TBMM Koşusu, safkan Arap atlarının Triple Crown (Üçlü Taç) yapabilmeleri için birinci sırada bitirmesi gereken koşulardan ilkini teşkil ediyor. Bu koşuyu kazanan safkan, 23 Temmuz Pazar günkü Niğbolu Koşusu ile birlikte 17 Eylül Pazar günü yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da galip tamamlaması durumunda, Triple Crown yapmış olacak ve 3 milyon lira özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.

1959 yılından beri düzenlenen TBMM Koşusu'nda en iyi derece, 7 Mayıs 2022'de 1.43.95 ile "Sertberk" isimli safkana ait.

Nafiye Caf'a ait "Satvet" isimli safkan 1972, 1973 ve 1974 yıllarında, Nurbiye Gülerce'ye ait "Yavuzhan" isimli safkan ise 1995, 1996 ve 1997 yıllarında bu koşuyu 3 kez üst üste kazanarak bu alanda rekoru paylaşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek
Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek
İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü
İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı
Ayvalık'ta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı; 1 kişi oldu kaybolanlar var
Ayvalık'ta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı; 1 kişi oldu kaybolanlar var
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Göze vuran baş ağrısı tümör habercisi olabilir!
Göze vuran baş ağrısı tümör habercisi olabilir!
7. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı
7. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı
Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
havalimanındaki tekerlekli sandalyeden 8,4 kilogram uyuşturucu çıktı
havalimanındaki tekerlekli sandalyeden 8,4 kilogram uyuşturucu çıktı
Borusan, 2025'e kadar 39 milyar TL yatırım yapacak
Borusan, 2025'e kadar 39 milyar TL yatırım yapacak
YSK'dan sandık kararı! 9 yerde iptal, 19 yerde yeni sandık kararı
YSK'dan sandık kararı! 9 yerde iptal, 19 yerde yeni sandık kararı