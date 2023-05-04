Kocaeli'de terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

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KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.