Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'den almışlar sözü şimdiden molotoflarını hazırlamaya başlamışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde HDP'nin açık destek verdiği cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vardı. Ordu mitinginde konuşan Erdoğan, "Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan konuşmasında; 'Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'suna hapistekileri çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist. Onu çıkaracakmış. söylesene Bay Bay Kemal, 'Meclis'te HDP ile ne konuştun?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu terör örgütü uzantısı olmakla suçladığı HDP ile işbirliği içinde olmakla suçlayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri döndüreceklermiş. Ülkemizin Güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar." diye konuştu.