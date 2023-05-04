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2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de başlayacak

2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı, hafta sonu Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

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Kozak Enduro ve ATV Parkuru'ndaki yarışların magazin startı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 12.30'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda verilecek.

Sporcular ilk gün Kozak Yaylası'nda oluşturulan Ekstrem Test Parkuru'nda en iyi zaman için mücadele edecek.

Şampiyonada 7 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de başlayacak yarış, saat 16.30'daki kupa töreniyle son bulacak.

Kozak Enduro Parkuru'ndaki yarışlar; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, kadınlar ve veteranlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında yapılacak.

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