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Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı düzenlendi

Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı düzenlendi

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) siyahi milletvekili Karamba Diaby'nin Halle kentindeki ofisine saldırı düzenlendi.

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Diaby, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece ofisinin yanıcı bir sıvıyla kundaklandığını ifade etti.

Olayda kimsenin zarar görmediğini ancak hasar oluştuğu için ofisinin bir süre kullanılamayacağını belirten Diaby, hem kendisin hem de polisin şüpheliyi tanıdığını kaydetti.

Diaby, zanlı hakkında daha önce de çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Geçmişte olduğu gibi yılmayacağını vurgulayan Diaby, kendisini destekleyenlere gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Halle polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 22.00 civarında söz konusu binadaki alevleri ve binanın önünde 55 yaşındaki şüpheliyi fark eden görgü tanıklarının, polis olay yerine gelene kadar bu kişiyi tuttuğu ifade edildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, itfaiyenin yangını söndürdüğü, binanın giriş kapısı ile giriş alanındaki ahşap zeminin zarar gördüğü belirtildi.

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak bunun, "demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu" kaydetti.

Diaby'nin seçim ofisine 2020'de de saldırı düzenlenmiş, ofisinin bir camında kurşun delikleri tespit edilmişti.

Karamba Diaby, 2013'teki genel seçimde milletvekili seçilerek ilk kez Federal Meclis'e girmişti.

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