BIST 4.502
DOLAR 19,49
EURO 21,52
ALTIN 1.285,38
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da okula düzenlenen saldırıda 7 öğretmen öldürüldü!

Pakistan'da okula düzenlenen saldırıda 7 öğretmen öldürüldü!

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Paraçinar kentinde, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Yerel "Dunya News"in haberine göre, ülkenin Afganistan'daki sınırında yer alan Paraçinar'daki bir lisede, sınav düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen öldürüldü.

Emniyet yetkilileri, saldırının nedenine dair inceleme başlattıklarını açıklarken, olayın terörle ilgili olabileceğini aktardı.

Adı terör saldırılarıyla anılmayan Paraçinar'da Şii nüfusun ağırlıkta olduğu biliniyor.

Pakistan'da okullar genellikle saldırıların hedefi olmuyor.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde, Aralık 2014'te bir okula düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 148 kişi öldürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Züccaciyeciler, 15 Mayıs'ta Antalya'da buluşacak
Züccaciyeciler, 15 Mayıs'ta Antalya'da buluşacak
Alex de Souza'nın teknik direktörlük deneyimi kısa sürdü
Alex de Souza'nın teknik direktörlük deneyimi kısa sürdü
Seçime 5 gün kala biri ölecek demişti... Meral Güven seçim kehaneti, Meral Güven kimdir?
Seçime 5 gün kala biri ölecek demişti... Meral Güven seçim kehaneti, Meral Güven kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'den almışlar sözü şimdiden molotoflarını hazırlamaya başlamışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'den almışlar sözü şimdiden molotoflarını hazırlamaya başlamışlar
Orta Asya'da dostluk rüzgarı! Kazakistan ile Tacikistan müttefik oldu!
Orta Asya'da dostluk rüzgarı! Kazakistan ile Tacikistan müttefik oldu!
Köpek saldırtarak kedinin ölümüne neden olan şahsa ilginç ceza! 6 ay boyunca...
Köpek saldırtarak kedinin ölümüne neden olan şahsa ilginç ceza! 6 ay boyunca...
Kocaeli'de terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Kocaeli'de terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
At yarışlarında TBMM Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak
At yarışlarında TBMM Koşusu, Cumartesi günü Ankara'da yapılacak
Tekirdağ’da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ’da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek
Camdaki Kız Laz Kızı kim olacak belli oldu, dizinin sonunu getirecek
İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü
İstanbul'da yol verme kavgası: Taksici ve arkadaşları, sürücü adayı ve hocasını tekme tokat dövdü
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı