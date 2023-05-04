CANiK'ten gençlere kariyer desteği

CANiK Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral: "İleriye bakmak, çalışmaktan asla vazgeçmemek, hep daha iyisini düşlemek ve hayallerinin peşinden koşmak, başarının altın anahtarıdır. Bunları aklınızdan çıkarmayın ve sahip olduğunuz cevherleri açığa çıkarmak için her fırsatı değerlendirin"

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CANiK Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'23) gençlerle bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden CANiK, gençlerin bu alanda yetişmeleri ve kariyer planlamalarına yönelik çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğindeki OKAF'23'te yerini alan marka, burada gençlerle buluştu.

Ana üretim merkezi Samsun'da bulunan CANiK'in Yönetim Kurulu Başkanı Aral da etkinlik kapsamında bir söyleşiye katıldı, gençlere iş ve kariyer odaklı tavsiyelerde bulundu.

- "Sahip olduğunuz cevherleri açığa çıkarmak için her fırsatı değerlendirin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aral, bölgedeki gençlerin iş ve kariyer planlamasına katkıda bulunduklarını belirterek, savunma sanayisinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu ifade etti.

Aral, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde edeceği başarıların, yarının aydınlık, refah ve öncü Türkiye'sini de temsil ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkemizin, üstün teknoloji ve inovatif unsurlarla zenginleşmiş yeteneklerini doğru yönlendirmek, gençlere kendilerini gösterecek imkanlar ve iş gücü sağlamak bizlere düşen en önemli görevlerden biridir. Samsun'dan çıkıp dünyaya meydan okuyan global bir marka olarak ülkemizin kıymetli gençlerine kapımız her daim açıktır.

İleriye bakmak, çalışmaktan asla vazgeçmemek, hep daha iyisini düşlemek ve hayallerinin peşinden koşmak, başarının altın anahtarıdır. Bunları aklınızdan çıkarmayın ve sahip olduğunuz cevherleri açığa çıkarmak için her fırsatı değerlendirin."