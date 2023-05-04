İngiliz The Economist dergisi 14 Mayıs seçimi öncesi açık açık yazdı: Erdoğan gitmeli demokrasiyi kurtarın

Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından Britanya merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışılacak bir yazıya bir imza attı. Derginin kapak tasarımında üzerinde Türk bayrağı, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar bulunuyor.

Abone ol

6-12 Mayıs tarihlerinde raflarda olacak derginin kapağında büyük puntolarla, "2023'ün en önemli seçimi" yazıyor.

Economist editörleri, sayıya "Türkiye ve demokrasinin geleceği" altbaşlığını attı. Derginin kapak tasarımında üzerinde Türk bayrağı, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar bulunuyor.

"Yenilme riskiyle karşı karşıya"

Sayının "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlıklı başyazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenilme riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

"Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak"

Seçimler büyük oranda bıçak sırtı görülse de birçok ankette Erdoğan'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az farkla gerisinde olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin "dünya için de sonuçları olacağını" belirtti. Yazıda, "Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak, daha müreffeh hale gelecek" denildi.

The Economist, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını öngördü. Dergi, başyazının başlığındaki teze atıfla, "En önemlisi, Macaristan'dan Hindistan'a otoriter liderlerin yükselişte olduğu bir çağda Erdoğan'ın barışçıl bir şekilde makamından edilmesi, dünyadaki tüm demokratlara otoriter liderlerin yenilebileceğini gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Başyazıda, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirme ve enflasyonu tek haneye indirme sözü verdiğine dikkat çekildi.

"Erdoğan seçilirse tüm bunlar kötüleşecek"

Türkiye'de demokrasinin "bitkisel hayatta" olduğunu belirten The Economist, Erdoğan'ın yargıyı etkisiz hale getirdiğini, medyayı sessizleştirdiğini, parlamentoyu güçsüzleştirdiğini ifade etti.

HDP kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya

Başyazıda ayrıca Türkiye'deki siyasi tutukluların sayısına, HDP'nin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hapis cezası ve siyasi yasakla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. The Economist, "Erdoğan seçilirse tüm bunlar kötüleşecek, ancak kaybederse hızla iyileşecek" yorumunda bulundu.

"Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun AİHM kararlarını uygulama ve siyasi tutukluları serbest bırakma vaatleri olduğunu hatırlatan The Economist, "Avrupa Türkler için uzun süredir ertelenen vize programını hayata döndürmekle, Türkiye'nin AB piyasasına erişimini artırmakla ve dış politikada daha yakın işbirliği yapmakla karşılık vermeli" tavsiyesinde bulundu.

The Economist dergisi, muhalefet zaferinin demokrasi için bir zafer olacağını belirterek, "Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" dedi.