Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ülkeye döndü

7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.Abone ol
Türk Telekom, Las Palmas kentinde, organizasyonun finalinde Gran Canaria ile karşılaştı.
Rakibine 71-67 yenilen başkent ekibi, organizasyonu ikinci tamamladı.
Türk Telekom ve beraberindeki heyet, maçın ardından Las Palmas kentindeki havalimanından kalkan özel uçakla Ankara'ya ulaştı.
Mavi-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 7 Mayıs Pazar günü sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.