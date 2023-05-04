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Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Galatasaray, 33. haftada 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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