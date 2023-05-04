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Attila Szalai'nin babasından flaş transfer itirafı: Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelini açıkladı!

Attila Szalai'nin babasından flaş transfer itirafı: Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelini açıkladı!

Fenerbahçe'nin Macaristanlı stoperi Atilla Szalai'nin babası oğluna çok ciddi teklifler olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeline de değinen baba Szalai, kendilerine en uyun ligleri de söyledi. İşte Atilla Szalai'nin geleceği hakkında açıklama yapan babasının transfer sözleri...

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Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertlilerde sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Attila Szalai’nin babası da oğlunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Attila Szalai her yaz çok ciddi teklifler alıyor"

Sportsradio’ya konuşan baba Szalai, oğlunun her yaz çok ciddi teklifler aldığını belirtti. Attila Szalai’nin babası, Fenerbahçe’yle 2 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğunu hatırlattı ve transferdeki önemli detaylardan birinin de kulübün isteyeceği bonservis bedeli olduğunu kaydetti.

Attila Szalai’nin babası, Fenerbahçe’nin 20 milyon euro istemesi halinde oğluna talip olan takımların bu miktarı karşılayamayabileceğini söyledi.

"Attila Szalai için en doğru tercih..."

Baba Szalai son olarak oğlu için en uygun adresin Bundesliga veya İngiltere Premier Lig’in orta sıra takımlarının olacağını belirtti. Bayern Münih, Borussia Dortmund gibi kulüplerin ilk aşamada ‘olanaksız’ olduğunu kaydetti.

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