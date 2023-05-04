Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.Abone ol
Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
7 Mayıs Pazar:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER
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