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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

7 Mayıs Pazar:

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor - Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER

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