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Antalyaspor'dan "adaletli yönetim" çağrısı

Antalyaspor'dan "adaletli yönetim" çağrısı

Kulüp basın sözcüsü Adnan Başkan: "Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz"

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Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımların hangi yarış içinde olduğuna bakmadan maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz." dedi.

Başkan, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelelerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kulüp yöneticileri olarak bütün güçleri ve özverileriyle zorlu ekonomik şartlar altında takımlarını sağ salim limana yanaştırma peşinde olduklarını aktaran Başkan, herkesin çok daha dikkatli olması gereken haftalara girdiklerini dile getirdi.

Özellikle hakemlerin bu haftalarda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan, "Kalan 6 haftada oynayacağımız 5 maçın ikisi şampiyonluk yarışındaki, ikisi de alt sıralardaki rakiplerimizle. Biz şimdiden kimin hangi yarış içinde olduğuna bakmadan çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek dileklerinin Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı tüm hakemlerin ve kurulların adalet terazisini eşit tutması olduğunu kaydeden Başkan, "Antalyaspor olarak bundan önce olduğu gibi önce takımımıza, sonra da adil yönetim göstereceğine inandığımız hakemlerimize güvendiğimizi ifade ediyoruz. Büyük taraftarlarımızı da öncelikle Beşiktaş, ardından bu sezon evimizde oynayacağımız son maç olan Başakşehir karşılaşmasına davet ediyoruz." diye konuştu.

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