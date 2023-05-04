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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa girdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp gerçekleştiriyor.

İngiltere'de ağustos ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Riva'da çalışmalara başlayan milliler, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, kurul üyesi Musa Çiçek, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, başkan vekili Mustafa Kandemir, asbaşkan Orhan Tanrıkulu ve genel sekreter Ali Suat Ekici'nin de katılımıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, engelli futboluna ve özellikle de "sesi görenler" futboluna desteklerinden ötürü Ayhan Yıldırım, Ömer Gürsoy'a plaket takdim etti.

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