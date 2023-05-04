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Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de adeta patladı: Allah belasını versin!

Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de adeta patladı: Allah belasını versin!

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kendisini hedef alan söylemlerine ilişkin, “Kim terör örgütlerinin yanında olursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben düzenli askerliğe gönderen birisiyim” dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde’de Millet Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan! Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Türkiye’nin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu biliyorum. Her evde sorun olduğunu biliyorum. Borç içinde çırpınan çok sayıda vatandaşım olduğunu biliyorum. Milletime sözüm var. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim!" diye konuştu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Trump dedi ki, ‘beni kızdırma senin mal varlığını dünyaya açıklarım.' Bir tek kelime bile edilmedi. Bay Kemal olsa açıklamazsan namertsin derdi." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim"

Kılıçdaroğlu özellikle HDP ile görüşmesinden sonra iktidar tarafından terör örgütleriyle iş birliği yapmakla suçlandı. Kandil ile aynı çizgide yürüdüğü yönünde söylemlerin hedefi olan Kılıçdaroğlu Niğde'de adeta patladı: 

"Kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan bir asker şehit oldu. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken çocuğunu askere gönderen birisiyim. Yalan niye söylüyorsunuz? İnsan Allah’tan korkar."

Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamaları şöyle:

Gençler size de bir sözüm var. Türkiye’nin geleceği sizin elinizde. Türkiye’ye demokrasi getirmek sizin elinizde. Sizden bir isteğim olacak. Umudunuzu yurtdışına bağladınız. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in elinde olacak hiç endişe etmeyin.

İstişare çok önemli. Devlet bir kişinin dudağının arasına teslim edilemez. Adalet sadece mahkeme salonlarında olamaz.

"15’ine güzel bir Türkiye’ye uyanacağız"

Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefleri olacak. Hiç endişe etmeyin. Bakın gençler sandığa gidip oy kullanacaksınız. Ayın 14’üne az kaldı. 14’üne gidiyoruz 15’ine güzel bir Türkiye’ye uyanacağız.

100 bin öğretmen ataması vaadini yineledi

Köy okulları kapatıldı. Bütün köy okulları yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu kardeşiniz, fakirin, alın teri dökenin yanındadır.

Hiçbir çifti ve üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Maliyet artı makul kar, eşittir taban fiyat olacak. Ne zaman makul karın altına düşerse devlet olarak biz karşılayacağız.

Çiftçiyi toprağa küstürmeyecek. Köylerimiz boşalıyor ama onlarda tık yok. Köylerde çalışan bütün kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Üreten her kadın ve genç zamanı geldiğinde emekli olacak, kimseye muhtaç olmayacak.

"Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik"

Eğer egemen gücün tehdidi altındaysanız ve ses çıkarmıyorsanız, beka sorunu var demektir. Aynı şekilde Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a sattılar. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik.

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