TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi: Yağmura rağmen kuyruğun ucu bucağı yok..

"Türkiye'nin teknolojik anlamda nereye geldiğini görmüş olduk"

Uzun kuyruklar bekledikten sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte gemiyi ziyaret eden vatandaşlardan Berkay Tatlı, gemiyi ziyaret ettikten sonra ülkenin teknolojik anlamda çok ileriye gittiğini gördüğünü söyledi. Tatlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde daha önce görülmemiş bir gemi. Bu bir siyasi iradedir ve önemli olan bunun devam etmesidir. Gemiyi inceledik ve duygu dolu anlar yaşadık. Altay tankımızı da gördük, İHA'mızı, SİHA'mızı da gördük. Kızılelma çok ilgimizi çekti. Türkiye'nin teknolojik anlamda nereye geldiğini görmüş olduk. Zaten devletimize güveniyorduk, bugün de perçinlemiş olduk" açıklamasında bulundu