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Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 48 örgüt üyesi öldürüldü!

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 48 örgüt üyesi öldürüldü!

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Öldürülen örgüt üyeleri arasında yabancı uyruklu kişiler de bulunuyor.

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Somali basınına göre, güvenlik güçleri başkent Mogadişu'nun güneyindeki Barire bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öldürülen örgüt üyeleri arasında Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Uganda, Pakistan ve Yemen vatandaşı 10 kişinin de olduğu kaydedildi.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alıyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da terör eylemleri düzenliyor.

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