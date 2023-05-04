Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 48 örgüt üyesi öldürüldü!

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Öldürülen örgüt üyeleri arasında yabancı uyruklu kişiler de bulunuyor.Abone ol
Somali basınına göre, güvenlik güçleri başkent Mogadişu'nun güneyindeki Barire bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 48 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öldürülen örgüt üyeleri arasında Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Uganda, Pakistan ve Yemen vatandaşı 10 kişinin de olduğu kaydedildi.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alıyor.
Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da terör eylemleri düzenliyor.