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ABD'de metroda vahşet! Evsiz adamı boğarak öldüren eski asker serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'de metroda vahşet! Evsiz adamı boğarak öldüren eski asker serbest bırakıldı

ABD’de New York metrosunda evsiz bir adam, eski asker tarafından boğularak öldürüldü. 24 yaşındaki eski askerin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması ülkede tepkilere yol açtı.

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ABD’nin New York şehrine bağlı Manhattan’da pazartesi günü yerel saatle 14.27’de eski bir donanma askeri, evsiz ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Jordan Neely’i metroda boğarak öldürdü. Görgü tanıkları Neely’nin metroda, “Açım, yorgunum, ölmeye hazırım” şeklinde bağırdığını ve hapse girmekten korkmadığını söylediğini ifade etti. Neely’nin bağırdığı sırada ceketini çıkarıp yere fırlattığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Neely’nin yolculara fiziksel bir saldırıda bulunmadığını ifade ederken, yolculardan biri omzundan diğeri ise kollarından tutarak Neely’i yere yatırdı. Eski askerin ise Neely’nin boğazına baskı uygulayarak nefessiz kalmasına yol açtığı öğrenildi. Olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye kaldırılan Jordan Neely’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki eski asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Neely'nin ölümünün ardından olaya tepki gösteren ve eski askerin tutuklanmasını isteyen göstericiler, Manhattan sokaklarında ve metroda protesto düzenledi.

Manhattan Başsavcılığı sözcüsü Doug Cohen yaptığı açıklamada, detaylı soruşturma çerçevesinde, adli tıp raporunun, olay anına ilişkin görüntü ve fotoğrafların incelendiğini belirtti. Cohen, soruşturma çerçevesinde mümkün olduğunca çok sayıda görgü tanığını dinlemeyi planladıklarını ifade etti.

"Şok edici"

Evsizler Koalisyonu yöneticisi Dave Giffen, yetkililerin olaya ilgisini yetersiz bulduğunu belirterek, “Akıl hastası bir insanı öldüren şahsın herhangi bir sonuç olmaksızın serbest bırakılabilmesi şok edici” dedi.

Annesi de saldırı sonucu ölmüş

Jordan Neely'nin annesinin de saldırı sonucu öldüğü ortaya çıktı. ABD basınında çıkan haberlere göre Christie Neely, 2007'de New Jersey'de boğularak öldürülmüş ve cesedi günler sonra sokakta bir bavulun içinde bulunmuştu.

Öte yandan, öldürülmesinin ardından Jordan Neely’inin sosyal medyada New York metrosunda Michael Jackson’ı taklit ederek dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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