Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Özür dilemesi gereken bakkal öyle bir şey söyledi ki...
Tekirdağ'da bir vatandaş marketten aldığı ekmekten kemik çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Durumu bakkala bildiren kişi, aldığı cevap karşısında şok oldu.
Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmekte kemik olduğunu fark etti.
F.G. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde aldığı cevap karşısında şoke oldu. İddiaya göre işletme sahibi özür dilemek yerine "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" dedi.
Bu durum karşısında çözümü Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan vatandaş, “Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” dedi.