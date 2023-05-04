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Bakan Fatih Dönmez'den 'balkon konuşması' açıklaması: Hazırlık yapıyoruz...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Fatih Dönmez'den 'balkon konuşması' açıklaması: Hazırlık yapıyoruz...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "15 Mayıs sabahında, sabahına kalmayacak belki gecesinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasında sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz." dedi.

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Bakan Dönmez, Mihalgazi İlçe Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.  "Tam 35 yıl boyunca konutlara yetecek doğal gazımız artık var." diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"'Kimse bu kadar kısa süre içerisinde bunu çıkartıp karaya getiremez' dediler. Siz de duydunuz televizyonlarda, bazı muhalefet liderleri bile inanmadı, inanmak istemedi. Günlerce biz o gazı yaktık ama hala inanmadı. Gözleri var görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Dilleri var, konuşmuyor. Kalpleri var, hissetmiyor. Bu tip insanlarla da maalesef muhatap olduk. Ama azmettik, inançla, sabırla çalıştık. O gazı da geçtiğimiz haftalarda ramazanın son günü karaya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle de sisteme bastık." 

"Onların yaptığı bir şey yok. Yapacağı da bir şey yok. Vaatleri de hayalden ibaret. Lakin gel gör ki konu başka bir mecraya gitti. Artık bu seçim eser, hizmet siyasetinin konuşulduğu seçim olmaktan çıktı. Milli bağımsızlık, istiklal, istikbal ve beka siyasetinin konuşulacağı bir ortama doğru gitti. O alan da en güçlü olduğumuz alan. Bu milleti bölemeyecekler. İnşallah 15 Mayıs sabahında, sabahına kalmayacak belki gecesinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasında sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz. Sizler de balkonlarınızı temizleyin, hep beraber inşallah ona eşlik edelim."

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