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ABD: Kremlin saldırılarının arkasında biz yokuz

ABD: Kremlin saldırılarının arkasında biz yokuz

Beyaz Saray'dan Kirby, "Açıkçası bu gülünç bir iddia" dedi. Peskov'un yalan söylediğini belirten Amerikalı yetkili, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz" diye konuştu.

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Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar, ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi.

Moskova, saldırının arkasında Washington'ın olduğunu iddia etti.

Gözlerin çevrildiği ABD'den yalanlama geldi. Beyaz Saray, saldırıların arkasında kendilerinin olduğuna dair iddiaları "gülünç" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuya ilişkin katıldığı farklı televizyon programlarında konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, İHA'larla yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak "bu tür kararların Kiev'de değil Washington'da alındığı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, Peskov'un "yalan söylediğini" ifade etti.

"ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok"

Kirby, "Açıkçası bu gülünç bir iddia. ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok." dedi ve saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Liderlere yönelik saldırıları onaylamadıklarını belirten Kirby, Ukrayna'nın kendi toprakları dışında saldırılarını da desteklemediklerini söyledi.


"Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz"

Kirby, ABD'nin bu saldırıda herhangi bir dahlinin olmadığını vurgulayarak saldırıyla ilgili de "Hâlâ ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz." dedi.

Ukrayna'ya kendisini savunurken veya yürüttüğü operasyonlarla ilgili herhangi bir şeyi dikte etmediklerini savunan Kirby, bu savaşta "saldırganın" Rusya olduğunun altını çizdi.

"Özel bir istihbarat veya bilgiye sahip değilim"

Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren ülkelere sabotaj girişiminde bulunabileceğine ve NATO'nun kritik altyapı sistemlerine zarar verebileceğine ilişkin haberlerle ilgili Kirby, şöyle dedi:

Bizi bunun olacağına inandıracak özel bir istihbarat veya bilgiye sahip değilim. Ama meseleyi kesinlikle elimizden geldiğince izliyoruz.

Ukrayna ile ilgili belgeler meselesi

Kirby ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızan Ukrayna ile ilgili belgeler konusunda Ukraynalı liderlerle görüştüklerini aktardı.

Kirby, Ukrayna'nın ülke içinde saldırı operasyonları yürütürken ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şeye sahip olduğunu ve ek yardımlarla bu ülkeye destek olduklarını belirtti.

Kremlin, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

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