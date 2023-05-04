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Yalan yalan vallahi yalan! Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanı elinde böyle patladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir Erdoğan videosunun montajlı çıkması ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından Erdoğan'ın bir konuşmasını alıntılayarak gençlere mesaj gönderdi. Paylaşılan videoda Erdoğan güya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin dini, bayrağı, ezanı olmadığını söylüyor. Ancak videonun orijinaline Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanı ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının başında yani kesilmiş olan kısımda, Kandil’deki teröristlerden bahsediyor. 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendirdi.

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