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Çanakkale'de Yeşil Sol Parti mensuplarının karıştığı kavgayla ilgili 6 tutuklama

Çanakkale'de Yeşil Sol Parti mensuplarının karıştığı kavgayla ilgili 6 tutuklama

Çanakkale'de Yeşil Sol Partinin broşürünü dağıtan grubun kahvehanede tartıştıkları kişileri darbettikleri olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

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İl merkezinde bulunan kahvehanede seçim çalışmaları yürüten Yeşil Sol Parti üyelerinin, burada çıkan kavgada 4 kişiyi yaralamasıyla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İş yerindeki ve çevrede bulunan kameraların kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 6'sı ise "silahla kasten yaralama", "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili adayı Adile Yalçın ve parti mensupları, iki gün önce seçim çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesi'ndeki kahvehaneye gitmiş, burada yaşanan tartışmanın ardından 25 kişilik grubun sandalyeli saldırısına uğrayan vatandaşlardan 4'ü yaralanmıştı.

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