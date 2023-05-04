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Yunan medyası: Türkiye'yi durdurmak için nükleer silah almalıyız

Yunan medyası: Türkiye'yi durdurmak için nükleer silah almalıyız

Yunan medyasında çıkan bir yazıda, Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurmasının yollarından birinin "nükleer silaha sahip olmak" olduğu kaydedilerek, "Yoksa Türklerin ilerleyişini durdurmaları için büyük güçlere yalvaracağız" denildi.

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Yunan basını, Türkiye'ye karşı "nükleer silah" çıkışında bulundu. "Yunanistan, Türkiye'yi engelleyebilir mi?" başlıklı yazıda, Türkiye'yi durdurmak için çeşitli önerilerde bulundu.

Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunun desteğini alabilmesi için Türkiye'yi saldırgan olarak göstermenin hayati önem taşıdığı dile getiren Yunan basını, muhtemel bir çatışma durumunda Atina hükümetinin diplomatik avantaj elde etmek için Gökçeada, Bozcaada ve Trakya'nın işgal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Türkiye'yi caydırmanın en ideal yolunun Yunanistan'ın bir dizi nükleer silah ve füze platformlarına sahip olması gerektiği belirtilen haberde, "Daha küçük bir ülkenin daha güçlü rakiplerini caydırmasının tek yolu budur. Pakistan'ın nükleere sahip olması Hindistan'ı aşırı derecede temkinli yapıyor. Aynı şekilde, İsrail'in nükleer sahibi olduğu bilgisi Arapları müzakerelere açık hale getirdi. Nükleer silahlar Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin hayatta kalmasını sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hava ve deniz üstünlüğünün olmaması durumunda yenilginin kesin olacağını yazan Yunan basını, "Yunanistan, 1897'de yaptığı gibi, büyük güçlere Türk ilerleyişini durdurmaları için yalvaracak" değerlendirmesinde bulundu.

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