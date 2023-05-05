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Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Figueiredo kaydetti. 

Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesi 24 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Rövanş maçının ardından ardından kazanan takımın adını finale yazdıracak. 

Finale yükselen ekibin rakibi Sivasspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi olacak.

Başakşehir 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 43. dakikasında Başakşehirli Touba, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Pozisyonu yakından izlemek için VAR'a giden hakem Zorbay Küçük, daha sonra sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi. Başakşehir, mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.

Patryk Szysz sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

Stefan Kuntz tribünde maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.

Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 66 Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç)), Aleksic (Dk. 45+3 Edgar Ie), Januzaj (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Serdar Gürler (Dk. 83 Lima), Figueiredo

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Dokanovic (DK. 71 Taylan Antalyalı), Pedrinho (Dk. 46 Diack), Kitsiou, Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 72 Oko), Milson (Dk. 46 Chatzigiovanis), Sowe

Gol: Dk. 90+5 Figueiredo (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 43 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 Aleksic, Dk. 57 Biglia, Dk. 72 Caner Erkin, Dk. 78 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Malcuit (MKE Ankaragücü)

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