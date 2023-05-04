Fahrettin Altun'dan Batı medyasının Erdoğan haberlerine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; The Economist, Le Point ve L'EXPRESS aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe alan ve açıkça "Erdoğan gitmeli" demelerine tepki gösterdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun; The Economist, Le Point ve L'EXPRESS aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe alan ve açıkça "Erdoğan gitmeli" demelerine tepki gösterdi.

"14 Mayıs seçimleri öncesinde Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyor, milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınla izliyoruz" diyen yazan Altun, "Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu tarz propagandaları yakından bildiklerini ve 14 Mayıs'ta milletin bunlara gerekli cevabı vereceğini kaydeden Altun, "Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs'ta bozmaya hazırlanıyor. Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vaz geçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek!" ifadelerini kullandı.