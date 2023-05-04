Hintli SİHA subayının taktığı peç tepki çekti

Yunanistan'da düzenlenen "Iniochos 2023" tatbikatına katılan Hintli SİHA operatörünün, "Mehmetçik Busters (Avcıları)" yazılı peç taktı. Peç takan Hintli subayın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile el sıkıştığı görüldü.

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Yunanistan’ın batısında gerçekleşen "Iniochos 2023" isimli tatbikatlarda çekilen bir fotoğraf Yunan medyasında gündem oldu.

Bu peçi Yunan pilotlar takıyor

Söz konusu tatbikatlara katılan Hintli SİHA operatörünün, Yunanlı Mirage 2000-5 savaş uçağı pilotları tarafından kullanılan "Mehmetçik Busters (Mehmetçik Avcıları)" peçi taktığı görüldü.

Peç takan Hintli subayın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile el sıkıştığı da görüldü.

ABD, İsrail, Fransa, İtalya, Slovenya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin katıldığı ve 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'daki Andravida Hava Üssü'nde gerçekleştirilen tatbikata, Hindistan Hava Kuvvetleri dört adet Su-30 MKI ve iki tane C-17 uçağıyla iştirak etti.

Amaç, tatbikata katılan ülkelerin hava kuvvetleri arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek. Çok sayıda unsurun katıldığı tatbikatta, bir çok savaş senaryosu yürütüldü.