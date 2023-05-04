Binali Yıldırım: Dünyanın her tarafına gemi yapıyoruz

Tuzla'da tersaneyi ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin gemi inşaatı sektöründe dünyada 3. olduğunu söyledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'da eşlik etti.

"Bugün gemi inşaat sektöründe dünyada üç numara olduk"

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz sizinle iki tane ortak yönümüz var. Ben de Tuzlalıyım. Ben de gemi inşa mühendisiyim. 15 yıl bu tezgahlarda bir fiil çalışan bir kardeşinizim.

Gemi inşa sektörünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar verimli olduğunu, bir o kadar da ağır bir iş kolu olduğunu biliyorum.

Siz gemi inşaat sektöründe tersaneciler olarak bu ülkenin yüzünü ağartan insanlarsınız. Bizim gençliğimizde burada çamurdan geçilmezdi.

Felenklerle denize, gemiler indirilmeye çalışılırdı. Bugün gemi inşaat sektöründe adet bazında dünyada üç numara olduk. Tonaj bazında ilk onun içinde yer alıyoruz. Siz bu ülkede yapamayacağınız hiçbir gemi yok.

Sadece Tuzla'da doğrudan çalışan 45 bin kardeşimiz var. Yan sanayi de dahil edersek 120 binin üzerinde çalışan var. Ailelerini de dahil edersek 500 bin insan buradan ekmek yiyor, iş sahibi oluyor, aş sahibi oluyor" dedi.

"Sipariş vermek için sıraya giriyorlar"

Yıldırım, 11 sene bakanlık yaptığını ve gemi sektöründe büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, “11 sene içinde gemi inşaat sektörümüzün, denizciliğimizi dünya kalitesine ulaştırmak için, dünyada sözü edilen ülke haline getirmek için çok çalıştık ve sonunda da elhamdülillah başardık. Tuzla bize dar gelir dedik. Yalova'yı da dahil ettik.

Şimdi Osmangazi Köprüsü'nün yanında da, 40 tane tersanemiz var. Orada da 35 bin doğrudan, 100 bin yan sanayide çalışan var. Çalışmak, üretmek kutsal bir iştir. Ülkenin refahına, gelişmesine döviz kazanmasına katkı sağlıyorsunuz. 20 yıl önce Türkiye'de gemi inşaat sektöründe 300 milyon dolar bile ihracatımız yoktu. Bugün 3 milyar doları aştık, 70 milyar liraya yaklaştık.

Bu da bize yakışır, bu da size yakışır. Bütün bunlar sizin alın terinizden çıktı. Amerika'ya gemi yapıyoruz. Avrupa'ya gemi yapıyoruz. Dünyanın her tarafına gemi yapıyoruz. Her şey tersine döndü eskiden onlar yapar biz bakardık. Şimdi bize sipariş vermek için sıraya giriyorlar" diye konuştu.