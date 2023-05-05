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Evinin önünde av tüfeğiyle vurulan genç öldü! Husumetlisi kayıplara karıştı

Evinin önünde av tüfeğiyle vurulan genç öldü! Husumetlisi kayıplara karıştı

DENİZLİ’de bir genç, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından oturduğu apartmanın önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

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Korkunç olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Avcı (24), Yeşil Vadi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın önündeyken husumetlisi geldi. Tam bu esnada av tüfeğini çıkaran şüpheli, Avcı’ya doğru ateş etti. Avcı göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli geldiği aracıyla kayıplara karıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bölgeye sevk edilen ve detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, şüphelinin kaçtığı aracı 12 kilometre uzaklıkta yer alan Eskihisar Mahallesinde terk edilmiş halde buldu.

Genç kurtarılmadı

Bu esnada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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