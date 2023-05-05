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Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de! İşte uygulamanın devlete maliyeti

Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de! İşte uygulamanın devlete maliyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması töreninde vatandaşa iki müjde birden vermişti. 1 ay boyunca ülke genelinde ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımının ücretsiz olduğunu duyuran Erdoğan, mutfak ve sıcak su kullanımındaki doğal gazın da 25 metreküpe kadar 1 yıl ücretsiz olduğunu söylemişti.

Doğalgaz 1 ay ücretsiz

Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı. Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

Uygulama Resmi Gazete'de yayınlandı

Ücretsiz doğalgaz uygulaması, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı.

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Buna göre, ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.

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