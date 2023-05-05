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 Kastamonu'da 5 gün önce kaybolan turist “cayrokopter” ve 110 personelle aranıyor

 Kastamonu'da 5 gün önce kaybolan turist “cayrokopter” ve 110 personelle aranıyor

KASTAMONU’nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda kaybolan turist, 5 gündür “cayrokopter” ve toplam 110 jandarma personeli ve rehberler tarafından aranıyor.

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı içerisinde 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile Dünya'nın büyük mağaraları arasında yer alan Ilgarini Mağarası'nı görmek için 30 Nisan tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen 30 kişilik turist kafilesindeki Hüseyin Alıcı kayboldu. Hüseyin Alıcı'ya ulaşamayan kafiledekilerin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, 5’inci gününde de devam ediyor.

Hüseyin Alıcı’nın bulunması için bölgedeki arama çalışmaları, 13 asayiş timi, 4 jandarma komando asayiş timi, 3 dron, JAK timleri, arama kurtarma köpek unsuru, 1 ”cayrokopter” olmak üzere toplam 110 jandarma personeli ve rehber olarak görev yapan ve çevreyi bilen köylülerin de desteği ile devam ediliyor.

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