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Sivas’ta akıl almaz kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, burunları bile kanamadı

Sivas’ta akıl almaz kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, burunları bile kanamadı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerin burnu bile kanamadı

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Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesinde meydana geldi. N.K. idaresindeki 46 AAU 936 plakalı Peugeot marka otomobil ile F.K. yönetimindeki 16 PE 013 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin burnu bile kanamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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