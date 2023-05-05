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Sırbistan'da yine katliam! Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Sırbistan'da yine katliam! Seyir halindeki araçtan ateş açıldı, 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırgan 21 yaşında! Terör eylemi

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İlkokul 7. sınıf öğrencisi katliam yapmıştı

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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